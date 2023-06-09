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    Сборная Казахстана вышла в 1/8 финала ЧМ по сокка в Германии

    9 Июня 2023, 20:11

    ЭССЕН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела первый матч в плей-офф чемпионата мира-2023 по сокка в Эссене (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/16 финала мирового первенства подопечные Асхата Торетаева встретились на поле с соперниками из Молдовы. Основное время матча закончилось ничьей (0:0), поэтому победитель игры определился в серии буллитов, где сильнее были казахстанские спортсмены (3:1).

    Таким образом, сборная Казахстана вышла в 1/8 финала ЧМ-2023, а коллектив из Молдовы завершил выступление на турнире.

    Напомним, сборная Казахстана по сокка является вице-чемпионом мира-2022 и чемпионом Европы-2023 (Socca EuroCup-2023).

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Германия Футбол
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