Сборная Казахстана всухую обыграла Россию на старте Кубка Развития-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана до 17 лет провела первый матч на международном турнире «Кубок Развития-2023», который проходит в Минске (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Первым соперником команды стала сборная России U-16. Игра завершилась минимальной победой сборной Казахстана со счетом 1:0. Единственный гол был на 40-й минуте, его автором стал Эльхан Саидов.

Следующий матч команда Александра Кузнецова проведет 7 февраля против Узбекистана. Начало встречи — в 14:00 по времени Астаны.

Казахстан U-17 — Россия U-16 1:0 (1:0).

Гол: Саидов 40.

Казахстан U-17: Абылхайр Алиакбар (в), Елжан Молдахмет, Эльхан Саидов, Алихан Исраилов (к), Адилет Мынбай, Ильяс Абиль, Ахметали Калтанов. Шынгыс Дуйсенбек, Рустам Жанхаев, Данияр Ерлан, Тамерлан Агиманов;

Резерв: Ильдар Мендыгалиев (в), Тимур Курбанов, Адилет Омей, Шахбоз Тураев, Ерасыл Сарсенбай, Виктор Лакеев, Алан Адахаев, Эмин Мусаев, Аян Байдаулетов;

Старший тренер: Александр Кузнецов.



Фото: kff.kz