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    Сборная Казахстана узнала первого соперника в плей-офф ЧМ-2023 по сокка

    8 Июня 2023, 09:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник сборной Казахстана в плей-офф чемпионата мира-2023 по сокка в Эссене (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала казахстанская команда сыграет против сборной Молдовы, которая сегодня в третьем матче группового этапа разгромила Португалию и заняла итоговое первое место в группе F.

    Сборная Казахстана по итогам трех проведенных игр с четырьмя очками заняла третье место в группе E. На групповой стадии команда из Казахстана одержала победу над Ливией (3:1), сыграла вничью с Египтом (1:1) и потерпела неожиданное крупное поражение от Украины (2:6).

    Отметим, сборная Казахстана по сокка является вице-чемпионом мира-2022 и чемпионом Европы-2023.

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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