Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет сыграет на международном турнире «Кубок развития», который пройдет c 5 по 11 февраля в Минске (Беларусь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Начало учебно-тренировочных сборов запланировано на 27 января в Астане.

Затрофей будут бороться восемь сборных: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Иран, Беларусь (все – U-17), а также сборные Беларуси и России до 16 лет.

Команды разделены на две группы. Казахстанцы сыграют в группе «А» с Беларусью, Узбекистаном и Россией U-16. Группа «В» состоит из команд Беларуси U-16, России, Таджикистана и Ирана.

Расписание матчей Кубка Развития-2023 (указано время Астаны):

5 февраля (воскресенье)

13:30 - Казахстан – Россия U-16

15:50 - Россия – Таджикистан

18:10 - Беларусь U-16 – Иран

21:00 - Беларусь – Узбекистан

7 февраля (вторник)

14:00 - Казахстан – Узбекистан

16:20 - Россия – Иран

18:40 - Беларусь U-16 – Таджикистан

21:00 - Беларусь – Россия U-16

9 февраля (четверг)

14:00 - Россия U-16 – Узбекистан

16:20 - Таджикистан – Иран

18:40 - Беларусь U-16 – Россия

21:00 - Беларусь – Казахстан

11 февраля (суббота)

13:00 - четвертое место группы «А» – четвертое место группы «В»

15:20 - третье место группы «А» – третье место группы «В»

17:40 - второе место группы «А» – Второе место группы «В»

20:00 - победитель группы «А» – победитель группы «В»





Фото: kff.kz