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    Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске

    11 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет сыграет на международном турнире «Кубок развития», который пройдет c 5 по 11 февраля в Минске (Беларусь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    Начало учебно-тренировочных сборов запланировано на 27 января в Астане.

    Затрофей будут бороться восемь сборных: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Иран, Беларусь (все – U-17), а также сборные Беларуси и России до 16 лет.

    Команды разделены на две группы. Казахстанцы сыграют в группе «А» с Беларусью, Узбекистаном и Россией U-16. Группа «В» состоит из команд Беларуси U-16, России, Таджикистана и Ирана.

    Расписание матчей Кубка Развития-2023 (указано время Астаны):

    5 февраля (воскресенье)

    13:30 - Казахстан – Россия U-16

    15:50 - Россия – Таджикистан

    18:10 - Беларусь U-16 – Иран

    21:00 - Беларусь – Узбекистан

    7 февраля (вторник)

    14:00 - Казахстан – Узбекистан

    16:20 - Россия – Иран

    18:40 - Беларусь U-16 – Таджикистан

    21:00 - Беларусь – Россия U-16

    9 февраля (четверг)

    14:00 - Россия U-16 – Узбекистан

    16:20 - Таджикистан – Иран

    18:40 - Беларусь U-16 – Россия

    21:00 - Беларусь – Казахстан

    11 февраля (суббота)

    13:00 - четвертое место группы «А» – четвертое место группы «В»

    15:20 - третье место группы «А» – третье место группы «В»

    17:40 - второе место группы «А» – Второе место группы «В»

    20:00 - победитель группы «А» – победитель группы «В»


    Фото: kff.kz
    Спорт Беларусь Футбол
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