Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет сыграет на международном турнире «Кубок развития», который пройдет c 5 по 11 февраля в Минске (Беларусь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.
Начало учебно-тренировочных сборов запланировано на 27 января в Астане.
Затрофей будут бороться восемь сборных: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Иран, Беларусь (все – U-17), а также сборные Беларуси и России до 16 лет.
Команды разделены на две группы. Казахстанцы сыграют в группе «А» с Беларусью, Узбекистаном и Россией U-16. Группа «В» состоит из команд Беларуси U-16, России, Таджикистана и Ирана.
Расписание матчей Кубка Развития-2023 (указано время Астаны):
5 февраля (воскресенье)
13:30 - Казахстан – Россия U-16
15:50 - Россия – Таджикистан
18:10 - Беларусь U-16 – Иран
21:00 - Беларусь – Узбекистан
7 февраля (вторник)
14:00 - Казахстан – Узбекистан
16:20 - Россия – Иран
18:40 - Беларусь U-16 – Таджикистан
21:00 - Беларусь – Россия U-16
9 февраля (четверг)
14:00 - Россия U-16 – Узбекистан
16:20 - Таджикистан – Иран
18:40 - Беларусь U-16 – Россия
21:00 - Беларусь – Казахстан
11 февраля (суббота)
13:00 - четвертое место группы «А» – четвертое место группы «В»
15:20 - третье место группы «А» – третье место группы «В»
17:40 - второе место группы «А» – Второе место группы «В»
20:00 - победитель группы «А» – победитель группы «В»
Фото: kff.kz