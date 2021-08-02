Сборная Казахстана по водному поло вылетела с Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана по водному поло провела свой заключительный матч на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В предварительном раунде в группе В сборная Казахстана встретилась с командой Австралии и проиграла ей со счетом 7:15. Таким образом, казахстанские ватерполисты потерпели пятое поражение в пяти матчах на турнире и не смогли выйти в плей-офф. Ранее они уступили сборным Хорватии (7:23), Сербии (5:19), Испании (4:16) и Черногории (12:19).

Также ни одной победы на турнире по водному поло не смогла одержать выступавшая в группе А сборная ЮАР — она тоже проиграла все пять матчей и не набрала ни одного очка.

Фото: НОК РК