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    Сборная Казахстана по параволейболу впервые спустя 28 лет выступит на паралимпиаде

    6 Июля 2023, 18:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июля, в полуфинале чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана победила команду Китая со счетом 3:2, тем самым получив путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «Финальная игра турнира состоится 8 июля, в 16.30. В матче за золотые медали команда Казахстана сыграет с волейболистами из Ирана. Встреча пройдет во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Напомню, что в последний раз сборная Казахстана по параволейболу выступала на Паралимпийских играх в 1996 г. За путевку на игры в Париже боролись 7 лучших мужских команд Азиатского континента», - говорится в сообщении министра.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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