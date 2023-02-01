Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 1 февраля сайт Futsalworldranking.com опубликовал очередную версию мирового рейтинга по футзалу по итогам января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport.kg.

Кардинальных изменений в рейтинге не произошло. Сборная Казахстана по-прежнему занимает шестое место, находясь между Россией (5) и Ираном (7).

В первой десятке рейтинга: 1. Бразилия, 2. Испания, 3. Португалия, 4. Аргентина, 5. Россия, 6. Казахстан, 7. Иран, 8. Марокко, 9. Украина, 10. Парагвай. На 11-м месте – футзалисты Италии. Азербайджан – на 14-м месте, а Грузия – на 19-м.

Фото: КФС



