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    • Сборная Казахстана одержала вторую победу на Кубке Азии по хоккею в помещении

    11 Августа 2022 22:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана по хоккею в зале сыграла против национальной командой Таиланда на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанским хоккеистам в зале удалось одержать уверенную победу над соперниками из Таиланда со счетом 6:3. Об этом сообщила пресс-служба азиатской Федерации хоккея.

    Лучшим игроком матча был признан казахстанский голкипер Ленур Вишняков.

    Этот матч стал третьим на турнире для казахстанцев. В первом матче сборная Казахстана проиграла Индонезии и обыграла Сингапур во втором.

    Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана одержала две победы подряд на турнире.


    Фото: sports.kz

    #Спорт #Хоккей
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