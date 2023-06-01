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    Сборная Карагандинской области победила на Паралимпийских играх Казахстана

    1 Июня 2023, 00:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сборная Карагандинской области заняла первое общекомандное место на VI летних Паралимпийских играх Казахстана. Спортсмены завоевали 44 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых наград, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования прошли с 11 по 30 мая в Алматы, Астане и Актобе. Участие в них приняли более тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Они состязались в 10 видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис, голбол, парадзюдо, паратхэквондо, парапулевая стрельба, футбол 5*5.

    Карагандинскую область представляли 66 спортсменов.

    В большей степени карагандинцы отличились в плавании – 28 медалей высшей пробы, а также в легкой атлетике – 13 первых мест. Молодая команда по голболу впервые приняла участие в таких крупных соревнованиях и заняла третье место.


    По итогам выступлений сборная Карагандинской области завоевала первое общекомандное. На второй позиции - Атырауская область, на третьей – Актюбинская.

    Паралимпийские игры РК станут отборочным этапом для формирования национальной сборной для участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
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