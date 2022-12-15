Сборная Франция получит крупную сумму за выход в финал ЧМ-2022 по футболу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Выход сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу 2022 года обеспечивает Французской федерации футбола не менее 28 млн евро, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейские СМИ отметили, что это стало «неожиданной прибылью», превысившей прогнозы самой федерации.

«Синие» в финале. Красивый рождественский подарок для Французской федерации футбола от ФИФА . Согласно бонусному графику, призовой фонд финалиста установлен в размере не менее 28 млн евро плюс компенсация в размере 1,5 млн долларов на покрытие расходов на подготовку к турниру» - передает «Europe1».

В воскресенье в 16 часов по европейскому времени в Дохе состоится финал между сборными Франции и Аргентины. Победителю обещано около 40 млн евро. Это больше, чем во время чемпионата мира 2018 года, который принес победителю – сборной Франции 32,5 млн евро.

Победителю за третье место обеспечено 27 млн евро призовых от FIFA. В «маленьком финале» в субботу встретятся сборные Марокко и Хорватии.



