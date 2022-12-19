Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Автобус бело-голубых сопровождала верблюжья полиция Катара и автомобили других правоохранительных органов страны.
Помимо этого, в параде участвовали талисманы чемпионатов мира.
Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.
Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.
Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.
Sport-express.ru опубликовал видео чемпионского парада.
Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.
Фото: sports.kz