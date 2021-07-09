Сбивший насмерть женщину водитель автобуса осужден в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Суд вынес приговор водителю автобуса за смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

28 декабря 2020 года подсудимый совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

«В результате совершенного ДТП потерпевшая С., 1940 года рождения, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года»,- сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, положительные характеристики по месту жительства и работы, отсутствие судимости.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В суде потерпевший попросил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

«С учетом тяжести наступивших последствий в виде смерти потерпевшей и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Осужденный В. взят под стражу в зале суда»,- отметили в суде.

Также приговором суда взыскан в пользу потерпевшего моральный вред в сумме 500 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил.