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    Сбивший насмерть женщину водитель автобуса осужден в Костанае

    9 Июля 2021, 18:05

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Суд вынес приговор водителю автобуса за смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

    28 декабря 2020 года подсудимый совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

    «В результате совершенного ДТП потерпевшая С., 1940 года рождения, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года»,- сообщили в суде.

    При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, положительные характеристики по месту жительства и работы, отсутствие судимости.

    Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В суде потерпевший попросил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

    «С учетом тяжести наступивших последствий в виде смерти потерпевшей и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Осужденный В. взят под стражу в зале суда»,- отметили в суде.

    Также приговором суда взыскан в пользу потерпевшего моральный вред в сумме 500 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Судебный процесс
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