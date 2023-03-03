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    Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области

    3 Марта 2023, 03:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбивший насмерть ребенка 73-летний водитель осужден на 2,5 года условно в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении К. по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло гибель человека по неосторожности.

    «Судом установлено, что 20 октября 2022 года около 07.40 часов водитель К. совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия. Вина подсудимого полностью подтверждается заключением экспертизы, видеозаписью с места ДТП», - сообщили в пресс-службе районного суда.

    Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

    Представитель потерпевшего просил назначить наказание в соответствии с требованиями закона. Подсудимый признал свою вину.

    Санкция ч.3 ст.345 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

    Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности К. учел отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст, состояние здоровья и возмещение причиненного материального ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    При наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих срок основного вида наказания не может превышать половины от максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей. То есть 2 года 6 месяцев по данному делу.

    «Приговором суда К. признан виновным по ч.3 ст.345 УК, ему назначено наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. На оснований ст.63 УК назначено условное наказание сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального ущерба в размере 5 млн тенге»,- сообщает пресс-служба суда.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Суды
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