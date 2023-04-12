Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Атырау

    12 Апреля 2023, 23:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбившего пешехода, который впоследствии скончался в больнице и скрывшегося с места ДТП водителя установили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Нурсая. Водитель автомашины Mercedes Benz сбил пешехода, 1991 года рождения, который пытался перейти дорогу в неположенном месте и скрылся с места происшествия. Пешеход был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность и задержали водителя. Им оказался мужчина, 1979 года рождения. Ведется расследование.

    Пешеход от полученных травм скончался в реанимации областной больницы.

    Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    Находившегося 20 лет в международном розыске  иностранца задержали в Атырау
    В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных
    Более 300 иностранцев привлекли к административной ответственности в Жамбылской области
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров