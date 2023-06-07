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    Сбив троих детей, нетрезвый водитель уехал с места ДТП в Атырауской области

    7 Июня 2023, 22:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбив троих детей, нетрезвый водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП с участие троих детей в возрасте 9-10 лет произошло в поселке Жанбай Исатайского района области. О том, что на улице Сейфуллина водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил детей, в полицию сообщили очевидцы. Прибывший на место дорожно-транспортного происшествия наряд полиции вызвал скорую помощь, отправив двоих из троих детей в больницу с различными телесными повреждениями. Виновника аварии на месте происшествия не оказалось.

    Водителя полицейские обнаружили дома. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Ему грозит лишние водительских прав на 7 лет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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