Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Со слов женщины, без вести пропала ее 14-летняя дочь, которая вышла из дома и обратно не вернулась. Мать несовершеннолетней пытались самостоятельно найти дочь, однако после безуспешных поисков обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Стражи порядка в полном составе вышли на поиски пропавшей девочки, прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП в течение суток нашли пропавшую несовершеннолетнюю. Стражи порядка обнаружили девочку в доме родственницы, проживающей в городе Шымкент. В настоящее время найденного ребенка полицейские вернули домой к родителям живой и здоровой. Как рассказала несовершеннолетняя, она не захотела жить в ауле, а потому уехала к своей тете в город Шымкент.

В свою очередь, мать девочки выразила огромную благодарность сотрудникам Мактаральского РОП за оперативность и проявленное внимание.