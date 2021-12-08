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    Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские

    8 Декабря 2021, 10:30

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Со слов женщины, без вести пропала ее 14-летняя дочь, которая вышла из дома и обратно не вернулась. Мать несовершеннолетней пытались самостоятельно найти дочь, однако после безуспешных поисков обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    Стражи порядка в полном составе вышли на поиски пропавшей девочки, прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП в течение суток нашли пропавшую несовершеннолетнюю. Стражи порядка обнаружили девочку в доме родственницы, проживающей в городе Шымкент. В настоящее время найденного ребенка полицейские вернули домой к родителям живой и здоровой. Как рассказала несовершеннолетняя, она не захотела жить в ауле, а потому уехала к своей тете в город Шымкент.

    В свою очередь, мать девочки выразила огромную благодарность сотрудникам Мактаральского РОП за оперативность и проявленное внимание.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК
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