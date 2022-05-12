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    Сбежавшего из СИЗО задержали в Шымкенте

    12 Мая 2022, 12:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя сутки задержан подозреваемый, сбежавший из следственного изолятора в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

    Подозреваемый в совершении кражи из нефтегазопровода сбежал из-под ареста в среду, 11 мая.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 мая сбежавший был задержан оперативными сотрудниками департаментов уголовно-исполнительной системы и полиции региона при участии полицейских из Туркестанской и Жамбылской областей», – сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

    Теперь помимо статьи 188 части 4 Уголовного кодекса Казахстана мужчине вменяется статья 426 – побег из исправительного учреждения. Максимальное наказание по этим двум статьям – 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Кроме того, ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области начата служебная проверка.

    В департаменте уточнили, что иные сведения не подлежат разглашению.

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