Сбербанк активно поддерживает предпринимателей в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области немало субъектов малого и среднего бизнеса, которые получают поддержку от ДБ АО «Сбербанк» посредством льготного кредитования и государственных программ, благодаря которым региональные производители расширяют свой бизнес. Об этом передает МИА «Казинформ»,

На сегодняшний день филиал банка в Уральске обслуживает почти 3 тысячи юридических, а также более 70 тысяч физических лиц и является одним из лидеров среди филиалов банков второго уровня по участию в государственных программах поддержки субъектов бизнеса. ДБ АО «Сбербанк» в период пандемии оказал колоссальную поддержку бизнесу и в период карантинных ограничений продолжает финансировать инвестиционные проекты микро, малого, среднего и крупного предпринимательства.

«В портфеле филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск около 100 клиентов, получивших финансирование на сумму 1,774 млрд. тенге. По программе Скоринг с декабря 2020 года количество займов составило свыше 300 на общую сумму более 1,5 млрд. тенге», - рассказала Светлана Шашкова, директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск.

Ярким примером успешного бизнеса в ЗКО является компания «Квант» - производитель мебели в Казахстане, который выпускает более 30 тыс. единиц мебели, производят диваны, поролон, матрацы, кровати. В компании работают больше 1000 сотрудников. Благодаря поддержке Сбербанка был построен еще один цех по производству корпусной мебели.

«Последние 8 лет мы хорошо развиваемся, строим новые помещения для производственной деятельности, закупаем новые станки. Благодаря государственным программам через Сбербанк мы смогли приобрести большое количество оборудования, которое позволило нам увеличить мощность, расширить ассортимент продукции», - поделился финансовый директор ТОО «Квант» Дмитрий Пшеничный.

Другой представитель бизнеса и постоянный клиент банка – компания «Кама Казахстан», которая реализует уникальный проект по утилизации автошин. Процесс переработки старых шин не только экологичен, но и новый проект обеспечил 52 новых рабочих места.

«В нашей компании переработка шин и производство плитки это одно из направлений, также занимаемся реализацией автошин через розницу, грузоперевозками и сельским хозяйством. Все проекты профинансированы Сбербанком, мы благодарим Сбербанк за плотную работу, обратную связь, поддержку, потому что финансовая стабильность в виде денежных средств от Банка для нас очень важна», - рассказал директор ТОО «Торговый Дом «Кама Казахстан» Владислав Голоухов.

Также одним из добросовестных и надежных партнеров Сбербанка в ЗКО является птицефабрика ГК «Жайык-Ет», основной вид деятельности которой - переработка мясосырья. ГК «Жайык-Ет» одно из крупнейших предприятий ЗКО по производству мяса бройлеров в виде целых тушек и частей тушек, производственная мощность предприятия составляет более 20 тонн в сутки. Продукция «Жайык-Ет» реализуется в основном на рынке ЗКО.

«Мы верно движемся к нашей цели, Сбербанк в этом плане нам большая поддержка, они поддержали нас, когда многие нет», - в ходе встречи прокомментировал директор ГК «Жайык-Ет» Темиргали Ескендиров.



