Сайт коммунальных служб заработал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде запустили сайт коммунальных услуг IQala. Система предназначена для удобства граждан. Жители смогут получить услуги онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь карагандинцам не нужно будет ходить по коммунальным службам, услуги доступны онлайн. Заключить договор на предоставление комуслуг, уменьшить в нем количество проживающих для снижения суммы оплаты услуг и многое другое жители Караганды смогут на сайте IQala. Подача заявок не выходя из дома значительно сэкономит время потребителей.

Проект только начал действовать, в процессе работы будет расширяться перечень оказываемых услуг, совершенствоваться функционал.

Чтобы подать заявку на сайте городских услуг, понадобится ЭЦП.

Сейчас на портале оцифрованы 26 городских услуг трех крупных монополистов – ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Теплотранзит-Караганда», «Қарағандыэнерго Саласы». В дальнейшем список коммунальных служб расширят.

Новую информационную систему презентовали акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву.

По словам руководителя управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустама Байжанова, главные задачи IQala – автоматизация процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты, контакта с услугодателями и коррупционных рисков.

«Создание единого портала упростит общение потребителей с монополистами. Жители смогут экономить время и силы. Все обращения должны отрабатываться в самые короткие сроки. Если выявляются недочеты системы, нужно их моментально исправлять. Должно быть оцифровано как можно больше услуг», – отметил Ермаганбет Булекпаев.