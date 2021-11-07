Сайт для людей с ограниченными возможностями разработали школьники из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска учащиеся разработали сайт, который позволит людям с ограниченными возможностями найти волонтеров и получить помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы учебного заведения, ребята участвуют в сетевом конкурсе научных проектов NIS. Петропавловцы подготовили 12 проектов.

Учащиеся 12-х классов Мади Мукаш и Салтанат Хамзина разработали сайт по оказанию помощи североказахстанцам с ограниченными возможностями. Ресурс поможет связать в режиме онлайн волонтеров и людей, которые по состоянию здоровья не могут выйти на улицу.

«Мы решили разработать специальный сайт, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. К сожалению, сейчас такой сервис для них недоступен. Мы предлагаем платформу для размещения своих заявок, которые волонтеры будут по возможности выполнять. Он уже готов к применению. Сайт очень прост в использовании. Люди с ограниченными возможностями могут оставлять там свои просьбы - такие как купить в аптеке лекарства или другие пожелания. А волонтеры уже будут оказывать им помощь. На практике такого сайта в республике еще не существует», - говорит Мади Мукаш.

На разработку у ребят ушло две недели. Осталось решить вопрос с авторизацией пользователей и базой данных. Для этого дети готовы предоставить свой сайт социальным службам региона.



