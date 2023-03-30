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    Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата

    30 Марта 2023, 20:48

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае в ходе первой сессии областного маслихата VIII созыва был избран председатель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко озвучил итоги выборов депутатов Костанайского областного маслидата по партийным спискам. Так, депутатские мандаты распределены следующим образом: партия «AMANAT» - 9, «Ауыл» - 2, «Respublica» -1, НПК - 1, «Ак Жол» - 3.

    В ходе сессии депутаты избрали председателя областного маслихата. На эту должность назначен Ещанов Сайлаубек, ранее уже занимавший эту должность. Родился 16 марта 1958 года в селе Дамды Наурзумского района Костанайской области. Образование высшее, в 1981 году окончил Костанайский педагогический институт по специальности «физик-технолог». С января 2012 года трудился секретарем (председателем) Костанайского областного маслихата.

    На повестке также рассмотрены вопросы об образовании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата, утвержден их состав, а также определено количество председателей постоянных комиссий маслихата.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Выборы Выборы в маслихаты-2023
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