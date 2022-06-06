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    Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке – Алихан Смаилов

    6 Июня 2022, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Премьер-Министр РК отметил, что сегодня между двумя странами налажен конструктивный политический диалог, укрепляются культурно-гуманитарные связи, развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке. Мы видим положительную динамику во взаимном товарообороте, однако его нынешний объем не соответствует реальному потенциалу. В этой связи считаем важным установить тесные связи между бизнес-сообществами наших стран», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан планирует направить в Королевство торговую миссию для проведения переговоров с официальными лицами и предпринимателями.

    Со своей стороны Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что Саудовская Аравия готова использовать все возможности для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи была отмечена необходимость создать благоприятные условия для взаимодействия предпринимателей двух стран.

    «Для нашего сотрудничества существует много направлений. Главы двух стран дали соответствующие поручения по укреплению взаимодействия. В этой связи мы готовы активизировать работу по всем отраслям, представляющим взаимный интерес», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Сотрудничество Саудовская Аравия
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