Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнерстве с ШОС

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Саудовского агентства печати, заседание кабмина прошло во вторник под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В частности, правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу ШОС.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - стран-партнеров.

16 сентября 2022 года на саммите в Самарканде были подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией, а также принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.



