Сапархан Омаров встретился с представителями агропрома Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров провел встречу с руководителями крупных агропромышленных предприятий Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В мероприятии приняли участие руководители компаний, входящих в состав Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турецкой Республики.

В ходе встречи казахстанская сторона презентовала приоритетные направления развития АПК Казахстана, рассказала о меры государственной поддержки отрасли и раскрыли инвестиционную привлекательность казахстанского агропрома.

В частности, было отмечено выгодное географическое расположение Казахстана, которое обеспечивает прямой доступ к основным мировым рынкам сбыта сельхозпродукции.

В завершение встречи министр пригласил турецких предпринимателей к сотрудничеству и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли.

Также Сапархан Омаров провел переговоры с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и реализации казахстанско-турецких инвестиционных проектов в АПК.

Глава Минсельхоза РК отметил ряд успешных проектов в АПК, реализованных с участием турецких инвесторов, а также 13 новых инвестпроектов на $500 млн.

«Турция является нашим давним стратегическим партнером. Мы придаем большое значение расширению двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и увеличению объемов товарооборота на взаимовыгодных условиях. Потенциал развития торговли между нашими странами имеет большие перспективы дальнейшего наращивания», подчеркнул глава казахстанского Минсельхоза.

В ходе переговоров Сапархан Омарова также поднял вопросы включения компаний ТОО «Kazbeef» и «Актюбинский мясной кластер» в список надежных экспортеров сельхозпродукции и выразил заинтересованность Казахстана в развитии сотрудничества в области выстраивания торгово-логистической инфраструктуры, переработки сельскохозяйственного сырья, производства качественных и доступных продуктов питания, где Турция достигла заметных успехов.

«Казахстан высоко ценит опыт Турции в развитии текстильной промышленности, переработки кожи и шерсти. Казахстанская сторона заинтересована в реализации совместных проектов, поскольку имеется достаточные объемы сырья. Также мы бы хотели наладить более тесное сотрудничество с турецкими научно-исследовательскими организациями для проведения совместных исследований в области аграрной науки», - добавил Сапархан Омаров.