АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел финальный поединок чемпионата Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В битве за «золото» весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретился на ринге с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. Итогом боя стала победа казахстанца раздельным решением судей. Он выиграл золотую медаль ЧА-2023 до 22 лет, а Шодиержон Меликузиев стал серебряным призером.
Санжар Ташкенбай является чемпионом Азии-2022 среди взрослых, а также «молодежным» чемпионом мира 2021 года.
Сегодня в финалах от Казахстана выступят еще пятеро боксеров: Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).
Фото: sports.kz