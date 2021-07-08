Санитарные посты появятся на въезде в туристические зоны Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области благодаря программе Ashyq продолжают выявлять факты, когда жители города Нур-Султана, Караганды, Алматы, имеющие «красный» или «желтый» статусы, пытаются попасть на объекты. Особенно в летний период становятся привлекательными зоны отдыха региона. Поэтому, как озвучила на брифинге главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, на въезде в акмолинские туристические зоны вскоре появятся санитарные посты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодняшний день по проекту Ashyq в области работают 589 объектов, всего было подано 680 заявок на участие в проекте. При этом выделено 16 организаций, которые имеют наибольшее количество входов по QR-кодам. Это лидеры. 20 участников с нулевым количеством посетителей по QR-коду исключены из проекта Ashyq на две недели. Это те объекты, которые не проводили check-in посетителей более трех дней.

Всего по приложению Ashyq в регионе выявлено 140 нарушителей режима самоизоляции, из них с «красным» статусом 51 человек и с «желтым» статусом 89.

По статусу «красный» к административной ответственности привлечены пять нарушителей. На каждое физическое лицо наложен штраф в размере 87 510 тенге. У остальных нарушителей еще не истек срок домашнего карантина, после завершения изоляции к ним будут применены меры административного воздействия. А для принятия мер по месту жительства в отношении жителей столицы департамент санэпидконтроля направил информацию в департамент города Нур-Султана.

В Акмолинской области продолжают выявляться факты, когда жители городов Нур-Султана, Караганды, Алматы с «красным» или «желтым» статусами пытались пройти на объекты. Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Кокшетау и Бурабайском районе.

«У нас будут внесены изменения в постановление в части ужесточения по туристическим объектам, будут установлены санитарные посты и будет пропускной режим – термометрия и анкетирование. Также планируется проверка статуса каждого въезжающего по программе Ashyq, чтобы лица с «красным» и «желтым» статусами не въезжали на территорию туристических зон», - добавила спикер.