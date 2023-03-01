Самый жаркий февраль за последние 100 лет зафиксировали в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – По прогнозам метеорологов, Индии предстоит пережить очень жаркое лето после того, как в стране был зафиксирован самый жаркий февраль с 1901 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Средняя максимальная температура в феврале составила 29,5 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем с тех пор, как Индия начала фиксировать температурный режим.

Метеорологический департамент Индии (МДИ) также прогнозирует «высокую вероятность» аномальной жары в период с марта по май.

Длительная жара может повлиять на производство пшеницы и увеличить спрос на электроэнергию.

«В период с марта по май в большинстве районов северо-восточной, восточной и центральной Индии, а также в некоторых частях северо-западной Индии вероятны температуры гораздо выше нормы», — говорится в заявлении МДИ.

Знойное лето и аномальная жара обычны для Индии, особенно в мае и июне. Но как и в прошлом году, лето в этом году, похоже, начнется раньше — март 2022-го был самым жарким в Индии с 1901 года.

Эксперты также заявили, что в Индии сейчас периоды аномальной жары более интенсивные и частые и имеют большую продолжительность.

В прошлом году Индия была вынуждена запретить экспорт пшеницы после того, как не по сезону жаркая погода повлияла на урожай, что привело к резкому росту цен в стране.

Индия является вторым по величине производителем пшеницы в мире.

Необычно высокие температуры также вызвали всплеск спроса на электроэнергию в прошлом году, что привело к отключениям электроэнергии во многих штатах.

По сообщению Bloomberg, в этом году спрос на электроэнергию уже достиг почти рекордного уровня за последние недели.

Многие эксперты также выражают обеспокоенность по поводу воздействия экстремальной жары на бедные слои населения, представителям которых зачастую приходится работать на улице в самом пекле.

«Периоды аномальной жары могут иметь серьезные последствия для здоровья. Если температура высока даже ночью, у организма нет возможности восстановиться, что увеличивает вероятность болезней и высоких медицинских счетов», — заявил доктор Чандни Сингх, ученый-эколог.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году в медицинском журнале The Lancet, в Индии в период с 2000-2004 по 2017-2021 годы смертность от сильной жары выросла на 55%.



