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    Самый крупный в мире радиотелескоп для наблюдений за Солнцем построили в Китае

    1 Декабря 2022, 21:37

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайская Народная Республика завершила строительство солнечного радиотелескопа (The Daocheng Solar Radio Telescope) (DSRT), который стал самым крупным в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Space.com.

    DSRT располагается на плато в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Наземная система состоит из 313 антенн, диаметром 6 метров каждая, которые образуют круг диаметром один километр. Калибровочная антенна размещается на вершине башни в центре круга. Наблюдения будут вестись на частотах от 150 до 450 мегагерц.

    Телескоп предназначен для наблюдений за корональными выбросами массы и вспышками на Солнце, что позволит лучше прогнозировать перемены космической погоды и снизить вероятность выхода из строя околоземных аппаратов.

    Как сообщается на сайте издания, DSRT сосредоточен на наблюдении солнечных вспышек и выбросов корональной массы (CME), которые могут создавать помехи электронике или перегружать ее и сеять хаос на Земле и над ней. CME вызываются изменениями магнитного поля звезды, которые происходят в солнечных пятнах, и когда они направлены на Землю, могут угрожать электросетям, телекоммуникациям, орбитальным спутникам и даже подвергать риску безопасность астронавтов на борту Международной космической станции и недавно достроенной китайской космической станции Тяньгун.


    Строительство DSRT стартовало в начале 2021 года, а монтаж антенн был завершен в середине ноября 2022 года. Ожидается, что пробные научные наблюдения начнутся летом 2023 года, а получаемые данные будут общедоступными.


    Фото: VCG/VCG via Getty Images

    Автор:

    Сара Кабикызы

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