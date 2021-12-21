Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 декабря 2021 года наступает зимнее солнцестояние, на которое приходится самый короткий день и самая длинная ночь года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зимнее солнцестояние – астрономическое явление, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, достигает самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступает астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В Нур-Султане 21 декабря 2021 года, в день зимнего солнцестояния, восход Солнца состоится в 09:16, заход в 17:09, длина дня составит 07 часов 53 минуты – это самый короткий день 2021 года. Для сравнения, в самый длинный день – 21 июня 2021 года Солнце в столице Казахстана взошло в 04:59, а ушло за горизонт в 21:33. Длина дня составила 16 часов 32 минуты.

Самая длинная ночь 2021 года наступит с 21 на 22 декабря и составит 16 часов 08 минут. После этого световой день начнет увеличиваться, а ночь становиться короче. К примеру, уже через десять дней, 31 декабря 2021 года день увеличится на четыре минуты и составит 07 часов 57 минут, а ночь станет короче на пять минут и продлится 16 часов 03 минуты.

В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом. В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца.

День зимнего солнцестояния для многих народов олицетворяет победу света над тьмой. Люди называют его днем рождения или возрождения Солнца, потому что с этого дня Солнце начинает свое движение в сторону весны, к возрождению природы и всего живого на Земле. Дни зимнего солнцестояния отмечают практически во всех мировых культурах, поздравляя с наступлением астрономической зимы и с днем возрождения Солнца.



