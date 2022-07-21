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    Самым юным участником Tartyl Fest в Таразе стал 8-летний Арнур Султанхан

    21 Июля 2022, 03:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе завершился четвертый по счету фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, проводимый в Казахстане впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском торгово-развлекательном центре MART сотни жителей Тараза разных возрастов изъявили желание продемонстрировать свои физические возможности. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель облспорта Жамбылской области Нурбол Жунусбеков и амбассадор проекта Tartyl Fest, актер, тренер Айтым Жакупов.

    Выступили и именитые казахстанские спортсмены - серебряный призер чемпионата Азии по вольной борьбе Рахат Калжан и двукратная победительница Азиатских игр по карате Гузалия Гафурова.

    По информации управления физической культуры и спорта Жамбылской области, было зарегистрировано 472 участника соревнований по подтягиванию на турнике, хотя желающих было гораздо больше.

    Среди них самым юным участником соревнований стал 8-летний Арнур Султанхан. Он подтянулся 15 раз и в итоге получил специальный приз. Также специальный приз вручили 60-летнему Оралбеку Акылбеку – самому возрастному участнику. Также были вручены подарки юным участникам – это 13-летние Азамат Нуралиев, Жанарыс Волыс, Адилия Садвакас.

    Выступали участники в 9 категориях по весу и возрасту. В соревнованиях принимали участие как юноши, так и девушки, состязались люди с ограниченными возможностями.

    «Подобный фестиваль я проводил лет пять назад своими силами, объехал всю страну, проводя открытые тренировки, семинары. В первую очередь хочу поблагодарить человека, который озвучил эту идею – это руководитель фонда «Дара» Нурлан Коянбаев. Хочу выразить огромную благодарность нашему Президенту К. Токаеву, который поддержал эту идею. Каждая мысль, которая была до этого озвучена, сегодня воплощена в реальность, и мы находимся на самом грандиозном спортивном мероприятии страны этого лета», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов.

    Официальное жюри распределило места для победителей состязаний следующим образом:

    До 18 лет, вес до 55 кг

    I место - Жанатұлы Мәди (27 подтягиваний)

    II - Отарбаев Диас (26, повторно 25)

    III - Марат Жангали (26, повторно 23)

    До 18 лет, от 55 до 70 кг

    I - Темірхан Алихан (30)

    II - Әбдіқұл Саят (26, повторно 30)

    III - Сұлтанбек Елнұр (26)

    До 18 лет, от 70 кг и выше

    I - Савченко Сергей (20)

    II - Есиркепов Азамат (16)

    III - Қаржаубай Нуриддин (15)

    От 18 до 30 лет, вес до 65 кг

    I - Шапибай Самат (37)

    II - Досай Нұрхан (33)

    III - Садыков Бакдаулет (30)

    От 18 до 30 лет, от 65 до 80 кг

    I - Дархан Сарсенов (34)

    II - Еспай Алмат (32, повторно 30)

    III - Досай Мұқасан (32, повторно - 27)

    От 18 до 30 лет, от 80 кг и выше

    I - Рахмет Нұрсұлтан (27, повторно 30)

    II - Бейсов Сергей (27, повторно 26)

    III - Молтай Қуаныш (24)

    От 30 лет и старше, до 80 кг

    I - Айдабосынов Берик (30)

    II - Кульчиков Калмурат (27)

    III - Азамат Нуралиев (25)

    От 30 лет и старше, от 80 до 90 кг

    I - Герасимов Владислав (37)

    II - Елеусиз Серик (23)

    III - Свиридов Дмитрий (22)

    От 30 лет и старше, от 90 кг и выше

    I - Малдыбаев Рустам (20)

    II - Уразбаев Ерлан (15)

    III - Гали Раймкулов (13)

    В целом участники соревнований в Таразе совершили 7 804 подтягивания.

    Спортивный фестиваль в Таразе поддержали известные отечественные блогеры NNN и Алишер Конысбай. Завершилось мероприятие выступлением популярного у молодежи певца Мираса Жугунусова.

    Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    10 июля в Конаеве подвели итоги Tartyl Fest, 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане, 17 июля республиканский спортивный фестиваль завершился в Алматы.

    В каждом городе выберут 27 победителей. Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Победители смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout, который пройдет в Финляндии.

    Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Тараз Tartyl Fest
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