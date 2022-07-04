Самых метких по пулевой стрельбе определили среди гвардейцев в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На базе учебного центра «Акжар» воинской части 6655, дислоцированной в городе Актобе, прошли двухдневные соревнования на первенство РгК «Батыс» Национальной гвардии РК среди военнослужащих по пулевой стрельбе из штатного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Национальной гвардии РК.

Пулевая стрельба является олимпийским и военно-прикладным видом спорта. Ведь при занятиях пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание.

В соревнованиях приняли участие команды прибывшие из Актюбинского, Атырауского, Уральского, а также Актауского гарнизона.

«Участники стреляли из АК-74 и пистолета Макарова. Все эти дни участники первенства показали высокий уровень спортивной подготовки и навыков», - отметил заместитель командующего РгК «Батыс» полковник Павел Ситников.

Соревнования проводились как в командном зачете, так и в личном первенстве. По итогам двухдневных захватывающих поединков определились лучшие команды среди участников. Согласно решению судейской коллегий в общекомандном зачете первое место заняла команда воинской части 6655 из города Актобе, второе место у команды воинской части 5517 из города Уральска, третье место досталось команде воинской части 3502 из города Актау.

В личном зачете по выполнению следующих упражнений спортивных стрельб лучшими стали:

- В упражнении ПМ-1 (среди военнослужащих-женщин): первое место заняла- ефрейтор Эльмира Кулькаева (в/ч 6655 г. Актобе), серебряную медаль завоевала рядовой Арай Коксединова (в/ч 6656 г. Актау), бронзовая медаль досталось ефрейтору Айгерим Мусиной (в/ч 5517 г. Уральск).

- В упражнении АК-2 (среди военнослужащих среди женщин): первое место завоевала ефрейтор Эльмира Кулькаева (в/ч 6655 г. Актобе), второй стала сержант Айгуль Абдуллаева (в/ч 3502 г. Актау), третье место заняла рядовой Арай Коксединова (в/ч 6656 г. Актау).

- В упражнении «ПМ-6» первое место присудили капитану Магжану Боранбай (в/ч 6655 г. Актобе). Второе место завоевал капитан Ерболат Асанов (в/ч 5546 г. Атырау), третьим стал капитан Медет Мухтаров (в/ч 5517 г. Уральск).

- В упражнении «АК-3» «золото» завоевал сержант Роллан Кажгалиев (в/ч 3502 г. Актау), «серебро» – старший сержант Ержан Калдаев (в/ч 6656 г. Актау), «бронзу» – сержант Нуржан Акимгалиев (в/ч 5517 г.Уральск).

- В упражнении «АК-2» первое место досталось старшему сержанту Серику Байтурову (в/ч 6655 г. Актобе), второе – сержанту Роллану Кажгалиеву (в/ч 3502 г.Актау), третье место – старшему сержанту Ержану Калдаеву (в/ч 6656 г. Актау).

- В упражнении СВ-1 победителем стал-младший сержант Азамат Нургалиев (в/ч 5517 г. Уральск), вторым – старший сержант Алтынбек Төлендік (в/ч 6655 г. Актобе), третьим старший сержант Кайрат Жумагазиев (в/ч 5546 г. Атырау).

- В командном соревновании в составе войскового наряда: первое место заняла сборная команда воинской части 5546 г. Атырау, второе место заняла команда воинской части 6656 г. Актау , а третье место досталось команде воинской части 6655 г. Актобе.

Все победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» Национальной гвардии РК













