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    Самых красивых сотрудниц пожарной службы выбрали в СКО

    7 Марта 2023, 12:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области служба пожаротушения в канун 8-го Марта подвела итоги конкурса красоты среди своих сотрудниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первое место заняла 28-летняя радиотелефонист специализированной пожарной части № 2 Петропавловска Айнура Нурпеисова. В органах гражданской защиты она служит с 2021 года.

    Второе место у 27-летней радиотелефонистки пожарной части № 5 Петропавловска Салтанат Айтмагамбетовой. В части она работает с 2017 года.

    Третье место отдали радиотелефонисту специализированной пожарной части № 1 города Камиле Рахметовой. Ей 33 года, службу в органах гражданской защиты начала с 2018 года.

    «Конкурс проходил в два этапа. На первом конкурсантки представляли себя в образе пожарных в фотосессии, учитывались девизы, определяющие их жизненные устремления и профессиональное кредо. Из 24 участниц 18 прошли во второй тур. Победители определялись путем онлайн-голосования на странице департамента в социальной сети. Подписчики отдали около 17 тысяч голосов», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество МЧС
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