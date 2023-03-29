Самые высокие государственные награды получат те, кто популяризует здоровый образ жизни - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет. В связи с этим Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил более активно применять механизмы государственно-частного партнерства для развития спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры. В стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины – на селе», - сообщил Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Как отметил Глава государства, наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов. Подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет.

«Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства. Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство должно создать для этого все условия. Предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград», - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли. Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах Правительства и акиматов.

Напомним, в Астане проходит заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Ее открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии присутствуют руководители и представители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.



