Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Самые высокие государственные награды получат те, кто популяризует здоровый образ жизни - Президент

    29 Марта 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет. В связи с этим Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил более активно применять механизмы государственно-частного партнерства для развития спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры. В стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины – на селе», - сообщил Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Как отметил Глава государства, наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов. Подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет.

    «Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства. Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство должно создать для этого все условия. Предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград», - заявил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев считает, что следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли. Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах Правительства и акиматов.

    Напомним, в Астане проходит заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Ее открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии присутствуют руководители и представители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Спорт Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  проиграл на старте турнира в Мадриде
    Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю
    Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью
    Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров