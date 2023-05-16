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    Самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет изъяли в СКО

    16 Мая 2023, 11:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО изъяли самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержание подозреваемых в сбыте наркотиков провели оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО.

    На автодороге Петропавловск — Астана стражи порядка потребовали остановки автомобиля Volkswagen Passat. После непродолжительной погони вблизи села Астраханки Аккайынского района машина была задержана. В салоне находились двое петропавловцев 29 и 30 лет, младший из них ранее был судим за незаконное обращение с наркотиками.

    Из багажника изъято 5 мешков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана высушенная общим весом свыше 128 кг, что относится к особо крупному размеру. Позднее в гараже 29-летнего подозреваемого были изъяты еще свыше 200 кг марихуаны и 21,3 кг гашиша. Таким образом, суммарный вес изъятых наркотиков составляет 464 кг.


    «За последние 10 лет это самая крупная партия марихуаны, изъятая сотрудниками полиции в нашей области. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемые содержатся под стражей, проводится следствие», — уточняет заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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