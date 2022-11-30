«Самрук-Қазына», «КазМунайГаз» и французская Total Eren построят ветропарк на юго-востоке Казахстана

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В присутствии Главы государства было подписано Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.





Фото: akorda.kz



