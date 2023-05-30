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    Самовольно установленные киоски и павильоны демонтируют в Костанае

    30 Мая 2023, 04:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В акимате Костаная взялись за самовольно размещенные торговые нестационарные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе приобрело массовый характер самовольное размещение торговых нестационарных объектов, киосков и павильонов. К примеру, в районе Центрального рынка, возле торгового дома «Дәстүр». Здесь собственник использовал 2 земельных участка для размещения нестационарных павильонов на тротуаре. В связи с этим, ему в продлении срока аренды земельного участка отказано, - привел пример руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев. - Необходимо отметить, что после разъяснительной работы сотрудников отдела некоторые предприниматели самостоятельно устраняют допущенные нарушения и демонтируют самовольно поставленные киоски».

    В пример в акимате привели также историю предпринимательницы, которая без разрешительных документов установила фруктовую палатку возле одного из магазинов.

    «После разъяснений сотрудников акимата, предпринимательница через аукцион приобрела право аренды на земельный участок и уже на законных основаниях продолжила заниматься своим делом на новом месте», - добавил М. Темирбаев.

    Между тем, как отмечают в акимате, законные владельцы земельных участков зачастую нарушают законодательство в части их нецелевого использования.

    К примеру, некоторыми торговыми центрами Костаная участки сдаются третьим лицам в аренду для размещения торговых павильонов.

    «Размещение таких палаток недопустимо! Это нарушает земельное законодательство и ухудшает архитектурный облик нашего города. Зачастую эти палатки занимают парковочные места на автостоянках, противоречат противопожарным и иным нормам законодательства. Материалы по всем вышеназванным нарушениям направлены в департамент по управлению земельными ресурсами для внесения предписаний, наложения административных штрафов и вплоть до изъятия земельных участков в государственную собственность в судебном порядке», - пояснил руководитель ведомства.

    С начала года за самовольное занятие земель государственной собственности в Департамент по управлению земельными ресурсами направлено 19 материалов и два собственника торговых павильонов в районе одного из ТЦ оштрафованы на сумму свыше 300 тыс. тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Костанай
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