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    Самоубийство в торговом центре во Франции вызвало массовую панику

    19 Февраля 2023, 16:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу днем в торговом центре «Четыре сезона» (Quatre Temps) в пригороде Парижа полиция была вынуждена эвакуировать посетителей после инцидента с самоубийством, который вызвал панику среди людей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    События развивались в крупном деловом районе Франции Ла-Дефанс, расположенном в 3 км к западу от городской черты Парижа .

    В социальных сетях в субботу днем появилось несколько любительских видеороликов, в которых были показаны сцены паники внутри торгового центра. Посетители стремительно покидали помещение.

    По первичным сведениям, некий мужчина выбросился с верхних этажей торгового центра, его падение вызвало сильный шум и панику, которые другие люди восприняли как возможный взрыв.

    Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что в Ла-Дефанс проводится полицейская операция. «Я попросил префекта полиции выехать на место происшествия» - сообщил он через соцсети.

    К вечеру ситуация в указанном пригороде стабилизировалась.

    Кадр из видео

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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