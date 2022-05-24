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    Самостоятельно корректировать личные данные смогут казахстанцы через eGov

    24 Мая 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства eGov появится новая услуга по корректировке личных данных. Изменения будут вноситься в течение трех дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из основных проблем нашего цифрового государства на сегодня – это корректировка личных данных. Мы проанализировали, за прошлый год только по недвижимости люди обратились 1,4 млн раза из-за того, что у него некорректные данные», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

    Он привел в пример случай, когда родители узнали о болезни своего ребенка и вынуждены были его вывезти на обследование в другую страну. При оформлении паспорта обнаружилась ошибка в свидетельстве о рождении. Родителям пришлось в срочном порядке искать знакомых в госорганах, чтобы ускорить процесс по корректировке.

    «Этот процесс не регламентирован, не урегулирован – а это поле для бюрократии и коррупции. Чтобы этого не было, мы корректировку в базе данных оформляем как государственную услугу. И если человек выявил, что данные о нем неправильные, он может нажать одну кнопку в eGov и послать информацию в государственный орган. Мы вчера утвердили у Премьер-Министра, в течение трех дней орган будет обязан ввести изменения в базу данных», - разъяснил министр.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Актюбинская область Регионы Цифровой Казахстан Общество
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