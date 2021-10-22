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    Самолет задел крылом автомобиль в аэропорту Алматы

    22 Октября 2021, 10:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы самолет крылом задел автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в сети. Сообщается, что столкновение произошло в 7 часов утра. Самолет принадлежит компании FlyJet.kz. Он прилетел утром из Баку.

    В департаменте полиции на транспорте сообщили, что 22 октября текущего года по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

    «В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - прокомментировано в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

    В пресс-службе международного аэропорта Алматы также подтвердили, что на пересечении автомобильной дороги и рулежного маршрута произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Пострадавших нет. Ведется расследование.

    Напомним, еще в мае этого года в аэропорту Алматы столкнулись два самолета. Лайнер А320 во время буксировки задел Boeing 767. Оба борта принадлежали «Air Astana».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Видео МВД РК Аэропорт Авиация
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