Самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании FlyArystan, вылетевший ночью по направлению Астана-Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно сильный туман на момент прилета.

«Вылет из Атырау запланирован на 29 мая в 10:00 часов местного времени. Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы лоукостера.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. По вопросам предоставления напитков и питания нужно обратиться к представителям FlyArystan в аэропорту.

Также в пресс-службе напомнили, что при задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

На прошлой неделе два самолета FlyArystan столкнулись с птицами. 19 мая была совершена вынужденная посадка из-за удара молнии, в связи с чем был задержан рейс по направлению Туркестан – Стамбул.



