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    Самокатчикам не запретят ездить по проезжей части – пояснение МВД

    10 Мая 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что если гражданин достиг совершеннолетия и у него есть водительские права, то ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участились ДТП с водителями мопедов, самокатов, поэтому пришло время правового регулирования. У нас принцип «что не запрещено законом, то разрешено», поэтому принимаются нормативно-правовые акты в целях обеспечения безопасности пешеходов, самих самокатчиков и мопедистов», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

    Он также ответил на вопрос журналистов, почему водителям электросамокатов не запретят передвигаться по проезжей части.

    «Инфраструктура Казахстана сегодня не позволяет этого. У нас только 500 км велосипедных дорожек. Если ему есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение, то только тогда ему можно будет с учетом шлема и светоотражающих знаков передвигаться по правой части дорожного движения», - сообщил глава МВД.

    Ранее в МВД напомнили о правилах использования электросамокатов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт МВД РК Дороги
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