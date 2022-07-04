Самое маленькое Солнце увидят земляне 4 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 июля 2022 года Земля окажется в афелии - самой удаленной от Солнца точке своей орбиты. Расстояние составит 152 100643,077 км, в этот день будет наблюдаться минимальный видимый диск Солнца в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Московского планетария.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца, отмечается в сообщении.

Существует ошибочное представление, что смена времен года зависит от расстояния до Солнца, то есть, чем дальше от Солнца Земля, тем на ней холоднее, и должна быть зима. Но сейчас Земля проходит самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, а лето в самом разгаре. Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

Из-за того, что сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это значит, что мы имеем целых пять дополнительных длинных световых дней летом, по сравнению с короткими зимними днями, когда Солнце едва показывается над горизонтом, поясняется в материале про наступающий афелий Земли.

Афелий означает наиболее удаленную от Солнца точку орбиты не только нашей планеты, но и иного небесного тела Солнечной системы, и буквально переводится с греческого языка «вдали от Солнца».

Московский планетарий сообщает точное время, когда Земля окажется на самой дальней от Солнца точке своей орбиты - 4 июля 2022 в 10:11 по московскому времени (13:11 по времени Нур-Султана).