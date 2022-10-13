Саммит СВМДА: трансформация, продовольственная безопасность и сбережение людских ресурсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на котором рассмотрены вопросы политики, безопасности, экологии, касающиеся Азиатского региона, в том числе, трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. С учетом нового статуса, Президент Казахстана выдвинул ряд инициатив по дальнейшему развитию организации. Что станет приоритетом для СВМДА, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Институт современной дипломатии

В саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли участие 11 глав государств - президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также прибыл в столицу.

«Выражаю искреннюю благодарность за ваше участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом году инициативе по созыву Совещания исполняется 30 лет. За этот период форум превратился в платформу многостороннего сотрудничества и институт современной дипломатии. В 1999 году членами СВМДА являлись 15 государств, сейчас же их число достигло 27. Это стало свидетельством авторитетности СВМДА среди стран Азии и мирового сообщества в целом», - отметил Касым-Жомарт Токаев, открывая саммит.

Глава государства подчеркнул что, несмотря на текущие геополитические вызовы, СВМДА продолжает динамично развиваться и расширять горизонты сотрудничества между участниками и объявил о вступлении Кувейта в статус полноправного члена СВМДА, отметив, что Кувейт - 28-я по счету страна-участница Совещания.

В ходе саммита Касым-Жомарт Токаев сообщил о росте числа наблюдателей и партнеров организации.

«В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Принято решение об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», - сообщил Глава государства.

Президент РК отметил своевременность проведения саммита в условиях нарастающего кризиса мировой экономики.

«Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономки. Это явление уже получило название «глобальная дисфункция». С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что история Азии, которая на протяжении многих тысячелетий служила двигателем развития, может стать основой для создания нового устойчивого инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости.

СВМДА - важная платформа для диалога между странами Азии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил

в видеообращении к участникам СВМДА, поблагодарив Президента Касым-Жомарта Токаева за своевременное проведение саммита.

«За последние 30 лет СВМДА превратилось в важную платформу для диалога между странами Азии. Сегодня ослабевают доверие и солидарность, в то время как геополитическая напряженность конфликтов нарастает. Кризис сильнее всего бьет по уязвимым слоям населения, углубляя нищету, голод, разжигая социально-политическое волнение. В этом чрезвычайно сложном контексте укрепление регионального сотрудничества важно, как никогда», - отметил Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

В этой связи он призвал к новой повестке дня для мира, которая обращает особое внимание на региональные профилактики и взаимодействие с региональными организациями.

«Мы все выигрываем от мирной процветающей Азии, я благодарен за наше партнерство, достижение наших общих целей - продвижение устойчивого развития, продвижение прав человека, мира и стабильности, укрепление многостороннего сотрудничества. Давайте вместе преодолеем испытания нашего времени, обеспечим лучшее будущее для Азии и всего мира. Желаю вам всяческих успехов», - отметил генеральный секретарь ООН.

Зрелость организации - отправная точка для ее трансформации

Ключевым вопросом текущего саммита стала трансформация СВМДА в полноценную международную организацию. Государства-члены неоднократно обсуждали этот вопрос и согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация.

Глава государства подчеркнул, что зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации.

«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», - заявил Глава государства.

В рамках саммита были поданы документы для утверждения со стороны стран и государств СВМДА в качестве полноценной международной организации.

«Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита

Он выразил уверенность, что все принимаемые шаги будут способствовать активизации сотрудничества и развития на азиатском континенте, а также позволят укрепить потенциал в противодействии вызовам и угрозам в стремительно меняющемся мире.

XXI столетие будет веком Азии

В своем выступлении, Глава государства отметил, прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности.

Президент Казахстана подчеркнул, что регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами – 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии.

«Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями», - отметил Глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели.

Он напомнил, что в прошлом году пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

«Мы создали совещательный орган – Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий», - добавил Глава государства.

Президент отметил, что Казахстан продолжит председательствовать в Совещании в 2022-2024 годах.

В связи с этим он поблагодарил всех членов СВМДА за то, что поддержали кандидатуру Казахстана в качестве председателя на будущие два года.

«Председательство Казахстана намеревается и впредь продвигать диалог и сотрудничество, направленные на взаимное доверие и безопасность в Азии. Хочу выразить мою глубокую признательность государствам-членам за их постоянную поддержку и неоценимый вклад в процессы СВМДА», - выразил признательность Токаев.

Инициативы Президента РК по новой повестке СВМДА

Глава государства считает, что в текущих условиях, прежде всего, следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения азиатского континента в глобальной системе международных отношений.

«На предстоящее двухлетие казахстанское председательство ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов. Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом, Президент призвал прежде всего сфокусироваться на проработке диверсифицированных маршрутов доставки грузов.

«Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов», - подчеркнул он.

«Зеленые коридоры»

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Азия производит две трети продовольственной продукции мира, но остается уязвимой в этом плане.

«На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. …Нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зеленые коридоры» между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров», - сказал Глава государства.

В этой связи представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.

«Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», - добавил Президент.

Придать Финансовому саммиту СВМДА статус постоянной площадки

Президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.

«Трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания. На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал», - сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что в рамках текущего саммита будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель – создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию.

Экологическое измерение – декарбонизация азиатских стран

Глава государства особо выделил важность мер по борьбе и предупреждению экологических катаклизмов.

«Изменение климата приводит к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить цифру 26% от валового внутреннего продукта. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана», - сказал Президент РК.

Глава государства подчеркнул, что климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Поэтому крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики.

«Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ориентир на сбережение и развитие людских ресурсов

Последней инициативой своего выступления Глава государства отметил проведение в 2024 году в Астане слета лидеров волонтерских движений стран СВМДА под эгидой Молодежного совета.

«В центре наших усилий всегда должны находиться люди. Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов. Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА. Посредством данной сети, как подчеркнул Президент, можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологиях и возобновляемых источниках энергии.

Ситуация в Афганистане требует особого внимания

В своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что в текущих условиях, особого внимания требует ситуация в Афганистане.

«К сожалению, на фоне других острых проблем вопрос афганского урегулирования стал уходить на второй план. Нельзя допустить повторения печального опыта прошлого, когда эта страна фактически превратилась в международный террористический хаб. Необходимо выработать общие скоординированные подходы к взаимодействию с Временным правительством Афганистана. В целях достижения широкого консенсуса по афганской проблематике и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон», - предложил Шавкат Мирзиеев.

Фото:akorda.kz

Президент Узбекистана отметил, что мы все больше сталкиваемся с экспансией радикальных идей. Такие кризисы затрагивают и Центральную Азию, и сдерживают углубление экономического сотрудничества.

«Используя новые методы пропаганды идеологического воздействия, деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма, направить ее энергию на созидательный путь», - отметил лидер Узбекистана.

Он предложил создать новый формат - диалог поколений, призванный содействовать лучшему взаимопониманию людей разного возраста и совместному поиску решений актуальных проблем молодежи. Первую встречу Президент Шавкат Мирзиеев предложил провести в рамках Форума молодежных лидеров в Самарканде в апреле 2023 года.

Какие документы были приняты в рамках саммита

Итак, после принятия астанинского заявления о трансформации СВМДА, члены организации приняли проект заявления лидеров СВМДА о сотрудничестве в области безопасности и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Мы будем дальше придерживаться расширения нашего сотрудничества и обеспечения безопасности в использовании ИКТ с аналогичным фокусом в области развития безопасности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также лидеры стран СВМДА приняли документ касательно создания фонда СВМДА.

«Хочу поздравить вас с созданием данного документа СВМДА и специального механизма для идентификации и реализации проектов СВМДА и мобилизации добровольного фонда для будущих мероприятий нашей организации по имплементации проектов», - подчеркнул Глава государства.

Трансформация усилит вес СВМДА на международной арене

По мнению руководителя группы стратегического анализа Центра «Рухани жаңғыру» Казахстанского института общественного развития Ляззат Нуркатовой, саммит ставит перед собой задачу укрепления сотрудничества азиатских стран.

«Этот авторитетный международный форум, объединяющий государства азиатского континента, ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Хотелось бы выразить надежду на то, что меры, выбранные государствами-членами СВМДА, должны реализовываться добросовестно и в возможно полной степени», – сказала Ляззат Нуркатова.

Она отметила, что проведение саммита - такого масштабного мероприятия в Астане еще раз демонстрирует степень высокого доверия международного сообщества к действиям руководства Казахстана и Президента Касым-Жомарта Токаева во внешней политике.

Такого же мнения придерживается и старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алия Мусабекова.

«На VI Саммите СВМДА Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность институтов многосторонней дипломатии, успешным примером которых является Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии», - сказала Алия Мусабекова.

Она отметила, что ключевой тезис Главы государства о трансформации СВМДА в полноценную организацию как раз обусловлен возрастающим значением СВМДА как азиатской модели партнерства.

«В последние 30 лет Азия формируется как мировой полюс, растет экономический, технологический, демографический потенциал континента. В данном контексте преобразование Совещания в организацию будет отражать повышение субъектности азиатских стран на мировой арене, увеличение их веса в геополитическом раскладе сил», - отметила эксперт.

Другой важной инициативной, по мнению эксперта, стало предложение Президента Казахстана учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности.

«Еще со времен пандемии мы наблюдаем негативные явления в сфере транспорта и логистики. В прошлом году цены на грузоперевозки достигли 10-летнего максимума, и в нынешнем были серьезные сбои в поставках. На фоне санкционных ограничений растет значение сухопутных континентальных коридоров, которые превращаются в экономические коридоры развития. Для стран СВМДА устойчивость транзита и коммуникаций имеет критическое значение для роста экономик», - считает Алия Мусабекова.

Спикер подчеркнула, что основным результатом двух лет казахстанского председательства в СВМДА стал обновленный каталог мер доверия. В связи с обострением новых типов угроз, в него включены новые измерения - эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

В условиях глобального дефицита диалога и доверия, растущей неопределенности международных отношений, эскалации конфликтов и сбоев в мировой экономике, обновленные меры по доверию СВМДА работают на решение текущих задач, а также предупреждают будущие угрозы, одновременно укрепляя статус организации, как важного и весомого игрока на международной арене.

