Саммит ОДКБ состоится в Москве 16 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Москве 16 мая пройдет встреча глав государств – членов ОДКБ, посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ, передает МИА «Казинформ».

«16 мая в Кремле в Москве состоится встреча глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в которой примут участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон», – говорится в официальном сообщении пресс-службы ОДКБ.

Встреча будет посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. В мероприятии также примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как ожидается, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности Организации, перспективы ее развития и примут Заявление, посвященное юбилею ОДКБ.

В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. В Организацию входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.