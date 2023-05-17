Саммит «ЦА - Китай» повысит инвестиционную привлекательность Казахстана – эксперт КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев поделился своим мнением касательно визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. По его словам, этот визит считается важным с точки зрения расширения экономического воздействия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Визит Президента Казахстана в Китайскую Народную Республику является очень важным с точки зрения того, что и Казахстан, и Китай переживают период интенсификации экономических отношений. Даже в сложный 2022 год, когда рушились многие связи в региональном и мировом масштабе, объем торговли между Казахстаном и Китаем составил 24 млрд, то есть, рост составил около 35%. В целом это произошло благодаря росту экспорта Казахстана, что говорит о том, что Казахстан активно работает над тем, чтобы развивать свои внешние связи с государствами, которые находятся в непосредственной близости. В рамках визита планируется проведение Саммита «Центральная Азия - Китай», что служит хорошим стимулом для развития взаимодействия и показывает то, что мы сотрудничаем в рамках региона», - поделился эксперт КИСИ Айдар Курмашев.

Как правило, инвесторы приходят не только в одну страну, а в регион. Спикер считает, что это очень выгодно для Казахстана.

«Население Казахстана составляет около 19 млн. Если мы говорим о региональном формате, это около 70 млн. Это очень сильно повышает инвестиционную привлекательность нашего региона и развивает внутрирегиональную торговлю. Сейчас торговля между центральноазиатскими странами не такая большая, как хотелось бы. Поэтому привлечение новых инвесторов в наши страны, думаю, будет способствовать дальнейшему сближению как с Китаем, так и с центральноазиатскими странами. Поэтому визит Президента в Китай является очень важным с точки зрения расширения экономического воздействия», - отметил глава отдела азиатских исследований.

По его словам, перед Казахстаном стоит задача по дальнейшему расширению среднего коридора, который является связующим звеном между Китаем и Европой.

«То есть, он проходит через Каспий в Азербайджан и так далее. Это важный транспортный коридор, который будет способствовать экономическому развитию. Казахстан ставит перед собой задачу – быть не только транзитной территорией, но стать транзитным хабом. Чтобы стать транзитным хабом, важно, чтобы эта дорога наполнялась новыми сортировочными центрами, производственными точками, который будет помогать развивать экономику, добавлять добавочную стоимость Казахстана в транспортировку товара», - добавил Айдар Курмашев.

Напомним, саммит «Центральная Азия - Китай» пройдет 18-19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе КНР. 17 мая с государственным визитом в Китай прибыл Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, встретится с руководителями крупных китайских компаний, а также примету участие в саммите «Центральная Азия – Китай».

Инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне. Главной целью сотрудничества в рамках данного формата является совершенствование механизмов политико-дипломатического взаимодействия, укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, здравоохранения, науки и высоких технологий, охраны окружающей среды и культуры.



