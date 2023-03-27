Самая популярная рамочная конвенция ВОЗ: за что эксперты критикуют РКБТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принципы Рамочной конвенции в области борьбы против табакокурения (РКБТ) были разработаны 20 лет назад, и некоторые эксперты считают, что за прошедшее время её методы устарели, требуют дополнений и актуализации. С критикой РКБТ выступают даже бывшие чиновники Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

РКБТ в своё время ратифицировала 181 страна, но сейчас признанные мировые эксперты в области общественного здравоохранения и эпидемиологии экс-глава департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья ВОЗ Роберт Биглхол и почетный профессор Университета Окленда, ранее работавшая директором по эпиднадзору в кластере неинфекционных заболеваний ВОЗ Рут Бонита считают, что действующее соглашение по борьбе против табака не работает, так как не учитывает и не поддерживает снижение вреда.

Борьба с курением в рамках РКБТ началась с запрета рекламы сигарет. Сначала была запрещена наружная реклама табачных изделий, а все последующие годы комплекс запретительных мер только расширялся. Так, странам, поддержавшим рамочную конвенцию ВОЗ, предложено запрещать любую прямую и непрямую рекламу табачной продукции: курение на ТВ и в сериалах, обсуждение в медиа, спонсорство мероприятий, яркие упаковки и открытую выкладку в магазинах. Также конвенция предлагает запретить курение везде, кроме специально предназначенных мест.

Разные страны, ратифицировавшие конвенцию, находятся на разных этапах продвижения предложенных мер по борьбе с курением. Прогресс в реализации отдельных статей РКБТ остается неравномерным, причем разброс в зависимости от стран колеблется в пределах 13-88%. При этом во всем мире более миллиарда курильщиков ежегодно тратят на сигареты примерно $800 млрд. А смертность от последствий вредной привычки выше, чем от ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых. Эксперты отмечают, что в богатых регионах темпы отказа от курения замедлились, а в бедных государствах число курильщиков лишь растет.

«Четверо из пяти курильщиков в мире проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. В этих странах, где ежегодно происходит большинство из восьми миллионов смертей, вызванных курением, показатели употребления табака снижаются очень медленно. В глобальном масштабе общее число курильщиков практически не изменилось. Только 30% стран находятся на пути к достижению поставленной ВОЗ цели по снижению распространенности употребления табака взрослыми на 30% к 2030 году, и большинство стран не находятся на пути к достижению Цели 3.4 в области устойчивого развития в отношении неинфекционных заболеваний», - говорится в статье, которую опубликовали Роберт Биглхол и Рут Бонита в The Lancet.

Бывшие менеджеры ВОЗ и авторитетные в международном медицинском сообществе специалисты Роберт Биглхол и Рут Бонита считают, что РКБТ больше не соответствует поставленной цели, особенно для стран с низким уровнем дохода. Связано это с тем, что ни ВОЗ, ни РКБТ не опираются на последние данные о роли инновационных устройств доставки никотина в содействии переходу от сигарет к гораздо менее вредным продуктам. Между тем, во многих странах мира свою эффективность показала Концепция снижения вреда. Она предлагает отходить от запретительных мер и использовать альтернативные подходы для того, чтобы мотивировать людей постепенно отказываться от вредных привычек. В той или иной степени, её продвигают в 86 странах на государственном уровне.

Эксперты приводят в пример Великобританию, которая добилась больших успехов в борьбе с курением, чем в среднем страны Европы. И во многом свою роль в этом успехе сыграло то, что в этой стране на государственном уровне поддерживают менее вредные бездымные альтернативы. Именно они в последние годы особенно активно помогают британским курильщикам отказываться от самой вредной формы потребления никотина – традиционных сигарет с горением, в процессе которого выделяются токсичные канцерогенные вещества.

«Недостающей стратегией в политике ВОЗ и РКБТ является снижение вреда. Большинство людей курят, потому что они зависимы от никотина. Снижение вреда от табака уменьшает вред, причиняемый продуктами горения, заменяя сигареты гораздо менее вредными способами доставки никотина без горения. Эти альтернативы обладают большим потенциалом для разрушения сигаретной промышленности. К сожалению, ВОЗ и Конференция сторон РКБТ отвергают снижение вреда. Это противостояние не основано на технологическом прогрессе 21 века и находится под неоправданным влиянием корыстных интересов. Такое противостояние ведёт к тому, что курильщики отдают предпочтение самым вредным табачным продуктам — сигаретам», - считают Роберт Биглхол и Рут Бонита.