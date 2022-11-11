Самаркандский саммит Организации тюркских государств: три составляющие авторитетной площадки на международной арене

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Самарканде (Республика Узбекистан) состоялся саммит лидеров Организации тюркских государств, посвященный углублению экономического сотрудничества, улучшению транспортных коридоров, продовольственной безопасности и цифровизации между пятью государствами-членами организации: Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. Подробнее о повестке дня заседания и ключевых решениях, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ»

Новый уровень взаимодействия в Организации тюркских государств

Организация тюркских государств (ОТГ) – международная организация, которая объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. Наблюдателями организации выступают Венгрия и Туркменистан.

Организация тюркских государств, ранее известная как Совет сотрудничества тюркоязычных государств, была создана в 2009 году как межправительственная организация для содействия всестороннему взаимодействию между тюркскими государствами. Его четырьмя государствами-учредителями являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился в качестве полноправного члена во время 7-го саммита в Баку в октябре 2019 года. Венгрия получила статус наблюдателя при организации в ходе проведения 6-го саммита в Чолпон-Ате в сентябре 2018 года, а Туркменистан стал членом-наблюдателем на 8-м саммите в ноябре 2021 года в Стамбуле.

Самаркандский саммит прошел под девизом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию».

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает особое значение всестороннему взаимодействию с тюркскими странами.

«Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашего всестороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК заметил, что если изучить историю организаций, ставших катализатором тюркского сотрудничества, то станет очевидно, что инициатором большинства из них был Казахстан. Так ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана.

Он подчеркнул, что и сегодня Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этому служит программный документ «Перспективы тюркского мира - 2040». С целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств.

«Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уверен, что проявление солидарности сегодня особенно актуально в условиях нынешних геополитических и геоэкономических противоречий, которые оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента.

Развитие общей транспортной системы

В этой связи первое, на чем акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев – это повышение потенциала транзитно-транспортного сообщения и максимального использования его возможностей.

Напомним, территории государств-членов организации напрямую соединяют Запад и Восток, Север и Юг.

«Ярким примером тому является Транскаспийский международный транспортный коридор, проходящий через три братские страны. Поэтому особое внимание мы уделяем сфере транспорта и логистики. За последние 15 лет Казахстан выделил на развитие этой отрасли $35 млрд. Мы заинтересованы в увеличении грузопотока и координации логистики. По этой причине до 2025 года мы намерены привлечь еще $20 млрд инвестиций», - сообщил Президент в ходе саммита.

В частности, по мнению лидера Казахстана, необходимо модернизировать пограничные посты. Лучше также принять комплексные меры по поиску альтернативных маршрутов существующим железнодорожным и автомобильным маршрутам.

Кроме того, очень важно создать «цифровую транспортную систему».

«Этот шаг оптимизирует оформление груза. Кроме того, это открывает возможности для быстрого обмена транспортными документами, предоставляет дополнительные возможности для выхода на международный рынок», - подчеркнул Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе, в таких сферах, как торговля и транспорт.

Дорожная карта по изучению тюркского наследия и почему это важно

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что с целью укрепления взаимоотношений, особое внимание лучше уделить проектам по изучению духовных истоков тюркских стран. В этом году в ходе археологической экспедиции, проведенной Тюркской академией в Монголии, было сделано важное историческое открытие - найден уникальный комплекс Кутлук-кагана, возродившего Тюркский каганат.

«Обнаружен древнейший письменный памятник, содержащий слово «тюрк». В связи с этим предлагаю разработать «дорожную карту» по изучению общего письменного наследия тюркских народов. Для этого необходимо обеспечить взаимную открытость архивов наших стран. В дальнейшем на его основе можно будет создать «Цифровую библиотеку» Организации тюркских государств. Эта работа позволит нам передать ценные документы и редкие книги следующему поколению»», - предложил Президент.

Помимо этого, необходимо активнее продвигать деятельность организации через средства массовой информации.

«Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в Тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран. Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хорошо знакомы. В то же время идея Тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он порекомендовал начать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности.

ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир

«Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир»», - считает Президент.

Глава государства напомнил, что Казахстан безоговорочно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым в полной мере соблюдать Устав ООН.

«Это важный принцип, полностью отвечающий основным интересам нашей страны. Поэтому мы всегда будем отдавать приоритет этому принципу»», - подчеркнул Президент.

По итогам заседания главы государств приняли главный итоговый документ - Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном. 2023 год в ОТГ был объявлен Годом развития тюркской цивилизации.

Кроме того, на саммите было принято решение о том, что Международный тюркский экономический форум будет теперь проводиться ежегодно.

Эту инициативу предложил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ переходит от Турции к Узбекистану.

Лидер Узбекистана отметил необходимость укрепления торгово-экономического сотрудничества ОТГ, огромный потенциал и возможности которого не задействованы в полной мере.

«Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4% от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел», - посетовал Шавкат Мирзиеев.

По мнению узбекского президента, чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, необходимо создать в рамках ОТГ «Пространство новых экономических возможностей».

«Для реализации данного плана предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран-членов и наблюдателей организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса. Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и круглых столов, презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

По итогам саммита Организации тюркских государств были подписаны следующие документы:

1. Декларация саммита Организации тюркских государств;

2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

3. Решение о принятии Правил процедуры Организации тюркских государств;

4. Решение о назначениях Генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также Президента и вице-президента Тюркской академии;

5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что странам-участницам организации важно сохранять, изучать и передать будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации.

Он отметил, что саммит в древнем городе Самарканде положит начало новому этапу развития цивилизации тюркского мира в современной истории.

Напомним, Узбекистан присоединился к организации в 2019 году.

В целом, население тюркских государств составляет около 150 млн человек, общая площадь этих стран превышает 4,5 млн км², их общий ВВП оценивается примерно в $1,5 трлн и, таким образом, занимает 13-е место в мировой экономике.

Фото:akorda.kz



















