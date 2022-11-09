Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Салтанат Турсынбекова высказалась о низкой представленности женщин в управленческой сфере

    9 Ноября 2022, 18:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ситуации с гендерной представленностью на руководящих должностях в стране написала кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Кандидат отмечает, что женщины крайне слабо представлены в жизни страны, при этом они составляют большинство населения. Салтанат Турсынбекова приводит данные Бюро национальной статистики, согласно которым 52% казахстанцев составляют женщины. В 2020 году почти каждая вторая занятая женщина в стране (47,3%) имела высшее или послевузовское образование. Доля же высокообразованных занятых мужчин составляет всего 38,1%.

    Напомним, что кандидат в своих предвыборных агитационных поездках побывала уже в семи регионах.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
    Новости по теме
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
    5 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    Новости партнеров