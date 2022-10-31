Салтанат Турсынбекова встретилась с работницами швейной фабрики в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова в Шымкенте встретилась с работницами швейной фабрики. Об этом сообщает штаб Салтанат Турсынбековой, передает МИА «Казинформ».

На встречу с правозащитницей пришли более 250 работников фабрики. Собравшимся кандидат в Президенты страны рассказала о своей предвыборной программе.

Позже Салтанат Турсынбекова провела встречу с городской коллегией адвокатов Шымкента.

Напомним, что 26 октября кандидат начала объезжать регионы в рамках предвыборной кампании. Первой она посетила Карагандинскую область, где встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающимися вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, защитой прав людей с инвалидностью, заключенны и интересов разных социально уязвимых групп населения.

27 октября правозащитница посетила Акмолинскую область, где встретилась с медиками, а также посетила местный кризисный центр.

Предвыборная агитация 2022 года началась 21 октября. 19 ноября по всей республике будет объявлен «день тишины». 20 ноября пройдут внеочередные президентские выборы.



