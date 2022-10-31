Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Салтанат Турсынбекова встретилась с работницами швейной фабрики в Шымкенте

    31 Октября 2022, 17:57

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова в Шымкенте встретилась с работницами швейной фабрики. Об этом сообщает штаб Салтанат Турсынбековой, передает МИА «Казинформ».

    На встречу с правозащитницей пришли более 250 работников фабрики. Собравшимся кандидат в Президенты страны рассказала о своей предвыборной программе.

    Позже Салтанат Турсынбекова провела встречу с городской коллегией адвокатов Шымкента.

    Напомним, что 26 октября кандидат начала объезжать регионы в рамках предвыборной кампании. Первой она посетила Карагандинскую область, где встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающимися вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, защитой прав людей с инвалидностью, заключенны и интересов разных социально уязвимых групп населения.

    27 октября правозащитница посетила Акмолинскую область, где встретилась с медиками, а также посетила местный кризисный центр.

    Предвыборная агитация 2022 года началась 21 октября. 19 ноября по всей республике будет объявлен «день тишины». 20 ноября пройдут внеочередные президентские выборы.
    Выборы Шымкент Общество Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
    Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
    Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
    Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров