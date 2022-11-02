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    Салтанат Турсынбекова встретилась с пенсионерами из Центра активного долголетия в Туркестане

    2 Ноября 2022, 17:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова в рамках своих агитационных поездок встретилась с пенсионерами из Центра активного долголетия в Туркестане, передает МИА «Казинформ».

    По официальным данным, в Казахстане около 2,25 млн граждан пенсионного возраста. Чтобы выслушать ожидания этой группы населения, она посетила Центр активного долголетия, куда каждый день приходят 60-65 пенсионеров, чтобы бесплатно заниматься спортом, играть в настольные игры и просто общаться.

    Вместе с посетителями центра она посмотрела и протестировала тренажеры, пообщалась и даже станцевала.

    Напомним, в Туркестанской области кандидат также посетила Кентауский трансформаторный завод, где трудятся около 1100 человек, побывала в мотивационном центре «Гиззат» сообщества людей с инвалидностью, а также в Доме НПО, где обсудила проблемы региона с общественниками.


    Туркестанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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